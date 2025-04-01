Челябинская области вошла в тройку регионов с наибольшей долей отказов по потребкредитам

Челябинская области вошла в тройку регионов с наибольшей долей отказов по заявкам на потребительские кредиты.

Как сообщили РИА «Новый День» в Национальном бюро кредитных историй, в феврале 2025 года в среднем по России банки «завернули» 75,2% заявок. Это самое высокое значение данного показателя за последний год и на 4,1 процентных пункта (п.п.) выше, чем год назад.

Больше всего отказов зафиксировано в Краснодарском крае (76,9%), Республике Башкортостан (75,7%), в Челябинской (75,3%), Ростовской (75,0%) и Свердловской (74,5%) областях.

Южный Урал оказался на третьем месте и по динамике роста доли отказов по заявкам на потребкредиты – плюс 3,4 п.п.

«Рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования, – пояснили в НБКИ. – С одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на потребительские кредиты, т.к. рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой, уровень одобрения заявок на потребкредиты также снижается. В результате постепенно сокращается и выдача потребительских кредитов».

Челябинск, Софья Артемьева

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