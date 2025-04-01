Дело в отношении экс-начальника отдела технадзора «Челябинсавтодора» о взятках направили в суд

Начальник областного предприятия предстанет перед судом за взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор». Он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, в период с октября 2022 по ноябрь 2023 года южноуралец получил в общей сложности более 2 миллионов рублей от главного специалиста ОГКУ «Челябинскавтодор» за назначение его куратором исполнения муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в селе Кирса Верхнеуральского района, а также от представителей ООО «Уралдорстрой» и ООО ПКФ «Глобус» за беспрепятственное, гарантированное подписание актов выполненных работ и подписание справок о стоимости выполненных работ и затрат по государственным контрактам на ремонт автодорог Кунашак – Усть-Багаряк, Южноуральск – Магнитогорск, Троицк – Степное.

В ходе следствия наложен арест на имущество челябинца на сумму более 7 миллионов рублей, а также на расчетные счета.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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