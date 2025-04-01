В России существенно подорожали стейки из говядины: цена на премиальные отрубы выросла на 20% -30% с начала года, на мясо попроще – на 15% – 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация, в первую очередь, объясняется тем, что спрос на отборную говядину превышает предложение: подходящие породы бычков выращивают немногие, а сам процесс занимает полтора-два года, а в итоге на стейки идет всего 20% туши. В итоге российские поставщики не могут обеспечить нужные объемы, а импорт говядины прекратился почти из всех стран, кроме Бразилии, чье бюджетное замороженное мясо годится только для переработки. Плюс инвестиции в производство мяса остановились из-за низкой, иногда отрицательной рентабельности на фоне резкого роста себестоимости неэффективных бизнес-моделей и технологий, пишет telegram-канал FMCG Report.

В итоге, неразделанный и необработанный отруб рибай весом 4,5 кг – сырье для ресторанов – теперь стоит 3,5-5 тыс рублей за килограмм. Поскольку потребители к такому росту цен не готовы, его приходится частично закладывать в стейки, а частично – в другие блюда. В результате цены на премиальные стейки в общепите поднялись до уровня от 750 до 1 тыс. рублей за 100 граммов в зависимости от вида.

Но в Национальной мясной ассоциации прогнозируют, что потребление стейков не снизится, так как их целевая аудитория – состоятельные люди. Любопытный факт: сейчас этот сегмент занимает всего 2% рынка говядины в целом – 40 тыс тонн в год, но за последние 10 лет он вырос в 12 раз.

Челябинск, Павел Зварзин

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