В Челябинской области создадут особую экономическую зону

В Челябинской области появится новая особая экономическая зона «Южноуральская».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства России, председатель федерального кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление о создании еще одной территории с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы смогут, пользуясь преференциями, реализовывать важные для развития экономики проекты.

Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа разместится в Красноармейском районе. Ее резидентами должны стать 5 компаний, которые займутся в том числе производством прицепной техники, гусеничных систем, подшипников, роботизированных систем.

По рассчету властей, в 2025-2027 годах суммарный объем инвестиций предприятий-резидентов составит более 14,3 миллиарда рублей.

Региональные власти за счет средств областного бюджета до 2028 года создадут инженерную, транспортную, социальную и другую инфраструктуру ОЭЗ. Всего на эти цели планируется направить более 3,5 миллиардов рублей.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и логистической инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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