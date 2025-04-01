ЖК в центре Челябинска уходит к другой управляющей компании, не согласившись с ростом тарифа

Управляющая компания, заявившая о росте платы за содержание жилья вдвое, не смогла удержать жилой комплекс в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многоэтажки ЖК EVO Park, расположенного недалеко от стадиона «Локомотив» в Советском районе Челябинска, переданы в управление УК «Скаут». Об этом рассказали жители домов.

Пока договоры перезаключены с собственниками жилья трех домов. Остальные ждут решения комиссии.

Ранее жилым фондом управляла компания «Голос.Челябинск». Однако в конце прошлого года между жильцами и коммунальщиками вспыхнул конфликт. В декабре УК предложила повысить тариф с 36 до 70 рублей за квадратный метр в месяц. Плюс втрое увеличили плату за охрану и отдельной суммой прописали вывоз снега.

Собственники согласовывать столь впечатляющий рост отказались. И 15 февраля ЖК остался без охраны, видеодоступ в электронное приложение приостановили, а ворота полностью открыли.

Но к тому времени челябинцы уже активно искали новую управляющую компанию. Свой выбор они остановили на УК «Скаут», предложившей тариф в 39-40 рублей за «квадрат» (на 20% выше муниципального, но на 40% ниже предложения предыдущей УК).

Когда выяснилось, что большинство жителей поддержали инициативу по смене УК, «Голос.Челябинск» развернул кампанию по противодействию этому решению. Как пишет 74.ру, в подъездах появились листовки, предостерегающие от заключения нового договора и даже прописывающие схему по отзыву своего голоса. А жильцам пообещали вернуть отключенные услуги, если дома останутся с прежней «управляйкой».

Однако вернуть жильцов не получилось, и теперь начался процесс заключения новых договоров.

Напомним, что еще один конфликт у той же управляющей компании разгорается на северо-западе Челябинска – с жителями ЖК «Ньютон». Здесь «Голос. Челябинск» также выступил с инициативой повышения тарифа. Без услуги по охране дом №24 по улице Академика Макеева остался с 1 июля прошлого года, также после отказа от троекратного увеличения платы за нее.

В ноябре УК вновь заговорила о повышении платы – на сей раз за обслуживание и управление домом. Тариф предложили увеличить почти вдвое, но жильцы вновь ответили отказом.

Однако в этом случае УК предпочла иной сценарий. В начале 2025 года компания заявила собственникам жилья, что договор на обслуживание их дома истек. И пригласила на собрание для решения вопроса, как быть дальше. При этом в УК подчеркнули: от дома они отказываться не хотят и готовы работать дальше, но – на своих условиях: повышение платы с 36 рублей до 62,16 рубля за квадратный метр жилой площади, плюс 2,73 рубля на текущий ремонт и 0,48 рубля за один рейс при вывозе снега.

Горожане обратились за поддержкой в Госжилинспекцию Челябинской области, и поначалу чиновники встали на их сторону. В ГЖИ заявили, что договор истекает в 2026 году, и УК не может расторгнуть его в одностороннем порядке. Однако 27 февраля Госжилинспекция согласовала изменение в реестре лицензий УК «Голос.Челябинск», исключив из дом перечня.

Сами жители уверены, что им просто выкручивают руки в надежде, что привыкшие получать услуги выше минимального уровня собственники вынуждены будут пойти на уступки и согласовать повышение тарифа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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