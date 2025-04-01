В Челябинской области погиб гендиректор цинкового завода

Руководитель Челябинского цинкового завода погиб на стрелковом полигоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , трагедия произошла сегодня, 1 апреля. В пресс-службе предприятия эту информацию подтвердили.

Генеральный директор Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) Павел Избрехт приехал в стрелковый клуб, расположенный в Сосновском районе. Там и произошел несчастный случай.

«В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт. Это большая трагедия», – сообщили представители ЧЦЗ.

Павел Избрехт родился в 1979 году в Свердловске (ныне – Екатеринбург). В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

После окончании вуза пришел на Среднеуральский медеплавильный завод, став заместителем начальника юридического отдела по корпоративным отношениям. До 2014 года работал в Свердловской области.

В декабре 2014 года был назначен директором Челябинского цинкового завода. В 2021 году стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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