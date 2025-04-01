«Металлург» сокращает отставание в 1/8 Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в Омске вырвал победу у «Авангарда» – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже на 3-й минуте встречи хозяева открыли счет.

Семен Чистяков перехватил передачу Даниила Вовченко на чужой синей линии, прошел вглубь зоны «Магнитки» и кистевым броском отправил шайбу в ближний угол ворот – 1:0, «Авангард» впереди.

Быстро заброшенная шайба взбодрила омичей, и на протяжении всего первого периода они доминировали на хоккейном корте.

После перерыва магнитогорцы пришли в себя и стали атаковать заметно чаще хозяев, но результата этого не принесло.

Лишь на 47-й минуте Никита Михайлис, получив на пятаке пас от Константина Зернова, поразил пустой угол ворот «Аванграда» – 1:1.

Под конец основного времени магнитогорцы усилили напор на ворота омичей. На 58-й минуте гости выиграли вбрасывание, Камалов зарядил по воротам от синей линии, голкипер хозяев парировал удар, но первым к отскоку успел Люк Джонсон, отправив ее в сетку – 2:1.

После этого штаб «Авангарда» решил заменить вратаря шестым полевым игроком, и это было ошибкой. После первого же вбрасывания Валерий Орехов отправляет шайбу в пустые ворота – 3:1, и это долгожданная победа.

«Металлург» оденрживает первую победу в 1/8 финала Кубка Гагарина, счет в серии становится 3:1 в пользу «Авангарда». Следующая игра пройдет 3 апреля в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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