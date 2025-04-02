2 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

02.04.2025, среда

11:00 Челябинск – Брифинг по весеннему призыву в Вооруженные силы России (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ ВИПР, ул. Елькина, 45а, 6-й этаж, оф. 608)

11:00 Челябинск – Лекция «Углеводы, сахар и гликемический индекс» в рамках курса «Академия ЗОЖ» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

12:00 Челябинск – Паблик-ток «Хочу быть спикером» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Встреча «Писатели-пророки» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 – 16:00 Челябинск – Литературно-познавательная программа «Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебные узоры» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 – 17:00 Челябинск – День настольных игр «Играем по Гоголю» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Литературная игра «По сказкам Г.Х. Андерсена» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Шахматный «Клуб Четырех коней», игра в шашки и шахматы (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Открытие выставки Екатерины Крюковой «Живопись – это радость» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

16:00 Челябинск – Вечер творчества Леонида Утесова «С песней по жизни» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Творческий вечер поэтессы Екатерины Ермолиной «Пятна масляных красок» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Квартирник «Дорога под ногами, небо над головой» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

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