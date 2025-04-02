В южноуральских горах распустились первые цветы

Первый подснежники появились в национальных парках Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на Таганае появились первые подснежники. Точнее – ветреницы. Об этом сообщили в пресс-службе одноименного национального парка.

«В этом году на модельной фенологической площадке на Центральной усадьбе они проклюнулись 31 марта, на 4 дня раньше, чем в 2024-м. Но настоящий рекорд ветреницы установили в 2023 году – тогда они распустились 23 марта, на три недели раньше среднемноголетнего срока», – рассказали в заповеднике.

По данным 19-летних наблюдений, первые ветреницы в таганайских лесах обычно появляются среднем 13 апреля. Но в последние годы этот срок часто сдвигается.

Первые цветы распустились и в национальном парке «Зигальга». «Почти в тот же день, что три года назад, и на две недели раньше, чем в 2024-м, на Зигальге распустились ветреницы. Так что зиму можно смело считать завершившейся официально», – сообщили в пресс-службе парка.

Пока нежные белые звездочки встречаются на солнечных местах хребта, где снег растаял полностью. Но через пару недель ветреницы украсят почти все безлиственные пока поляны, уверены ученые.

Но собирать букеты подснежников не стоит, советуют туристам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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