Челябинке, поставлявшей гендиректору ЧЭМК несовершеннолетних девочек, вынесли приговор

В суде Челябинска огласили приговор женщине, приводившей экс-руководителю ЧЭМК несовершеннолетних девочек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Калининский районный суд Челябинска признал жительницу города виновной в организации проституции с участием детей.

Напомним, генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского задержали в июне 2024 года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. 72-летнему челябинцу предъявили обвинения в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних, обороте порнографических материалов. Сразу после ареста южноуралец покинул должность гендиректора ЧЭМК.

Тогда же задержали и отправили в СИЗО молодую женщину. По версии следствия, именно она приводила к Ходоровскому девочек.

Сегодня, 2 апреля, суд приговорил челябинку к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако отбывать наказание она начнет лишь после того, как ее сыну исполнится 14 лет. Сейчас ему только пять лет.

Что касается Павла Ходоровского, уголовное дело в отношении топ-менеджера выделили в отдельное производство после того, как он заключил сделку со следствием.

11 декабря Калининский районный суд Челябинска признал Ходоровского виновным в развратных действиях, совершенных группой лиц, получении сексуальных услуг от несовершеннолетних и обороте порнографических материалов. И приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Челябинца освободили в зале суда.

Прокуратура это решение опротестовала. В марте текущего года дело поступило на рассмотрение Челябинского областного суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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