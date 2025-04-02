На срочную службу призовут больше южноуральцев, чем раньше

План призыва срочников в Челябинской области увеличили.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках весеннего призыва на срочную службу в вооруженные силы России на Южном Урале будет призвано до 3 тысяч 600 человек. Об этом сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.
По словам военкома, отправка призывников в воинские части начнется с 10 апреля. Большую часть южноуральцев направят на службу в войска Центрального (20% от плана), Московского (15%), Восточного (14%) округов. В части созданного в прошлом году Ленинградского военного округа планируется отправить 3% срочников, в Южный военный округ – 7,5%. 5% призывников региона ждут в военно-морском флоте.
В ходе весенней призывной кампании 2025 года впервые будут задействованы электронные повестки, которые будут направляться через государственную информационную систему. Сохранят в применении и традиционные бумажные повестки.
Отметим, что в прошлом году в планах весеннего призыва был призыв 3 тысяч 400 человек.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»