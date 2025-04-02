На срочную службу призовут больше южноуральцев, чем раньше

План призыва срочников в Челябинской области увеличили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в рамках весеннего призыва на срочную службу в вооруженные силы России на Южном Урале будет призвано до 3 тысяч 600 человек. Об этом сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

По словам военкома, отправка призывников в воинские части начнется с 10 апреля. Большую часть южноуральцев направят на службу в войска Центрального (20% от плана), Московского (15%), Восточного (14%) округов. В части созданного в прошлом году Ленинградского военного округа планируется отправить 3% срочников, в Южный военный округ – 7,5%. 5% призывников региона ждут в военно-морском флоте.

В ходе весенней призывной кампании 2025 года впервые будут задействованы электронные повестки, которые будут направляться через государственную информационную систему. Сохранят в применении и традиционные бумажные повестки.

Отметим, что в прошлом году в планах весеннего призыва был призыв 3 тысяч 400 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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