Число ландшафтных пожаров в Челябинской области превысило три сотни

Ландшафтные пожары охватили Южном Урале раньше, чем год назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по состоянию на 2 апреля в Челябинской области уже зарегистрировано 345 ландшафтных пожаров на площади 273 гектара. В 2024 году к этой дате таких инцидентов не было. Об этом заявил главный государственный инспектор Челябинской области по пожарному надзору Эдуард Дорожкин.

Наиболее неблагоприятная обстановка с ландшафтными пожарами складывается в Копейске, Магнитогорске, Челябинске, Троицке, а также Сосновском районе. При этом причиной большинства природных пожаров был и остается человеческий фактор.

Патрульно-контрольными группами с начала пожароопасного сезона к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании травы и мусора привлечены 4 южноуральца. 1 должностное лицо привлечено к административной ответственности за невыполнение обязанности по уборке территории от сухой прошлогодней растительности и мусора. В 10 случаях, при обнаружении выжигания сухой растительности неустановленными лицами, для установления всех обстоятельств правонарушения приняты решения о проведении административного расследования.

В экстренном ведомстве напоминают, что санкции за нарушение требований пожарной безопасности с 2024 года существенно увеличились и составляют для граждан от 5 до 15 тысяч рублей штрафа; для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей; для предпринимателей без образования юридического лица – от 40 до 60 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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