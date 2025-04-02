На территории продуктового рынка под Челябинском устроили гигантскую свалку

Суд обязал собственника земельного участка ликвидировать свалку на территории рынка «Караван» в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района в ходе проверки исполнения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства выявило свалку строительного и бытового мусора площадью около 2 тысяч квадратных метров на территории рынка «Караван» в поселке Пригородный Кременкульского сельского поселения.

По результатам проверки прокурор Сосновского района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на собственника земельного участка ликвидировать свалку строительного и бытового мусора.

Решением Курчатовского районного суда Челябинска исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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