В Челябинской области 12-летний школьник на квадроцикле сбил пятилетнего ребенка

В уральском городе пятилетний ребенок пострадал от наездка 12-летнего квадроциклиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла вчера, 1 апреля, в Юрюзани (Катав-Ивановский район).

В 17:40 на улице Нагорной 12-летний мальчик, управляя незарегистрированным квадроциклом Motolend, сбил 5-летнего велосипедиста и скрылся.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция устанавливает подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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