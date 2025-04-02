В Челябинской области 12-летний школьник на квадроцикле сбил пятилетнего ребенка

В уральском городе пятилетний ребенок пострадал от наездка 12-летнего квадроциклиста.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла вчера, 1 апреля, в Юрюзани (Катав-Ивановский район).
В 17:40 на улице Нагорной 12-летний мальчик, управляя незарегистрированным квадроциклом Motolend, сбил 5-летнего велосипедиста и скрылся.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.
Госавтоинспекция устанавливает подробности происшествия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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