«Трактор» разгромил «Адмирал» и снова сравнял счет в серии плей-офф

Челябинский «Трактор» в гостях не оставил шансов «Адмиралу» из Владивостока – .

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первый период можно назвать для челябинцев провальным.

На 8-й минуте встречи хозяева заперли «черно-белых» в зоне и устроили настоящий штурм. Либор Шулак получил шайбу на синей линии и выстрелил по воротам – 1:0, голкипер гостей не видел вылетевший из-под другого хоккеиста игровой снаряд.

На 12-й минуте Никита Сошников, бывший одногруппник челябинцев, изрядно попртивший им крови в этой серии, подхватил шайбу, отскочившую от борта, прострелил на пятак, откуда Аркадий Шестаков в касание переправил ее в ворота – 2:0.

Однако на 13-й минуте «моряки» остались в меньшинстве, и Григорий Дронов практически сразу реализовал большинство – 1:2.

Впрочем, две минуты спустя Иван Муранов вновь увеличил отрыв от «Трактора» – 3:1.

Но ко второму периоду челябинцы как будто вспомнили, что именно они закончили регулярный чемпионат на первом месте Восточной конференции.

Уже через 36 секунд после вбрасывания Максим Шабанов с подачи Владимира Ткачева делает счет 2:3.

Следующего гола пришлось ждать почти семь минут. На 28-й минуте матча Григорий Дронов отдает пас Василию Глотову, тот в касание переправляет шайбу Чарльзу Робинсону, и он сравнивает счет – 3:3.

Дальше – больше. На 35-й минуте Максим Шабанов, объехав ворота, пасует на синюю линию Артему Блажиевскому, тот уверенно проходит вперед и вколачивает в ближнюю девятку четвертую шайбу, «Трактор» выходит вперед.

Не проходит четырех минут, и южноуральцы реализуют большинство – 5:3, Андрей Слепаков увеличивает отрыв.

В начале третьего периода снова отличается Максим Шабанов. На 37-й секунде игрового отрезка нападающий «черно-белых» выигрывает борьбу у борта, проходит в центр и резким броском пробивает голкипера «Адмирала» – 6:3.

Хозяева пытаются отыграться, но безуспешно. На 53-й минуте челябинцы остались в меньшинстве, и «моряки» кинулись на штурм. Но устояли гости. В начале последней пятиминутки «черно-белые» начали активно прессинговать, разбивая малейшие попытки хозяев организовать атаку. А на 59-й минуте «Адмирал» и вовсе остался в меньшинстве. И на 60-й минуте Владимир Ткачев закрепляет победу челябинского клуба – 7:3.

Счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина становится 2:2. Следующая игра состоится 4 апреля в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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