В Челябинской области рыбак ушел под лед

Рыбак погиб, провалившись под лед на озере под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла на озере Агашкуль в Сосновском районе.

Мужчина, несмотря на теплую погоду, пошел на рыбалку и провалился под лед. Спасатели извлекли тело погибшего из воды.

Напомним, на этой неделе дневные температуры в регионе достигают 20 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра также уже не опускается ниже нулевой отметки.

Между тем, некоторые рыбаки продолжают игнорировать предупреждения экстренных служб и выходить на лед.

«Весенний лед коварен! Даже если кажется, что он еще держит, это лишь иллюзия» – напоминают в МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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