На Южном Урале украли отару овец

В Челябинской области похитили отару овец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла еще в конце февраля в Агаповском районе: из загона исчезли сразу 23 животных. Владельцы оценили ущерб в 350 тыс.рублей сообщают в областном главке. Всего из загона пропали 23 овцы. Их стоимость хозяин оценил почти в 350 тысяч рублей.

1 апреля по подозрению в краже задержали двух местных жителей и одного магнитогорца. У них обнаружили 6 овец, остальных уже продали или съели. Возбуждено уголовное дело. На время следствия охотников за овцами отправили в СИЗО.

Челябинск, Павел Зварзин

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