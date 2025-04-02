На Южном Урале высока опасность лесных пожаров

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение: из-за установившейся сухой погоды 3 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс горимости по региональной шкале.

Вместе с тем, на регион надвигается циклон, который несет небольшие осадки, в горах даже возможен мокрый снег. Температура воздуха завтра днем в большинстве районов не превысит плюс 13 градусов, и только на юге возможно до плюс 18.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube