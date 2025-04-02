Пункт пропуска через границу в Челябинской области возобновил работу

Возобновилось движение через пункт пропуска Мариинский в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой», в связи со стабилизацией паводковой обстановки пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункт пропуска Желкуар (на российской стороне – Мариинский) возобновился.
В настоящее время пункт пропуска работает в штатном режиме.
Напомним, его работа была приостановлена 17 марта текущего года после временного закрытия пункта пропуска Желкуар в связи с осложнением паводковой ситуации на реке Берсуат на территории Казахстана.
Челябинск, Виктор Елисеев
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