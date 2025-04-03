3 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

03.04.2025, четверг
-
10:00 Челябинск – Встреча с представителем уполномоченного по правам человека по Челябинской области Натальей Ситниковой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
10:00 Челябинск – Конференция о бизнесе для предпринимателей «Траектория 25» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, изумрудный зал)
-
10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)
-
11:00 Челябинск – Курс активного долголетия (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
14:00 – 17:00 Челябинск – Литературно-музыкальная гостиная «О жизни в шутку и всерьез» в клубе «Чишма» к Дню юмора и смеха (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
-
14:00 Челябинск – Занятие «Общественный транспорт онлайн» в рамках курсов «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Консультации по справочно-правовым системам «Персональный консультант» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, интернет-зал)
-
16:00 Челябинск – Мастер-класс «Как начинающим брендам одежды наладить работу со швейными цехами» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110 к1, 2-й этаж) (по записи)
-
16:00 Челябинск – Посиделки с кают-компанией «Смеяться разрешается, вращайте барабан» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
-
16:00 Челябинск – Мастер-класс «Роза из денима» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)
-
17:00 Челябинск – Выставка с обзорами «Производственные романы Артура Хейли» к 105-летию со дня рождения писателя (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
-
18:00 Челябинск – Мастер-класс «Русский по четвергам» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»