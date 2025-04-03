В Челябинской области депутата и бизнесмена будут судить за взятки

Задержанные силовиками в Троицке директор муниципального учреждения и предприниматель обвиняются в коррупции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, депутата, руководителя одного из муниципальных учреждений Троицка и индивидуального предпринимателя задержали полицейские и сотрудники УФСБ региона.

По версии следователей, в период с 2020 по 2024 годы руководитель учреждения получал от бизнесмена деньги за незаконное заключение с коммерсантом и аффилированным с ним лицом договоров аренды нежилого помещения для открытия увеселительного заведения. В общей сложности он получил около 200 тысяч рублей.

В отношении обоих троичан возбудили уголовное дело о получении и даче взятки соответственно.

Теперь уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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