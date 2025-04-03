В Челябинской области депутата и бизнесмена будут судить за взятки

Задержанные силовиками в Троицке директор муниципального учреждения и предприниматель обвиняются в коррупции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, депутата, руководителя одного из муниципальных учреждений Троицка и индивидуального предпринимателя задержали полицейские и сотрудники УФСБ региона.
По версии следователей, в период с 2020 по 2024 годы руководитель учреждения получал от бизнесмена деньги за незаконное заключение с коммерсантом и аффилированным с ним лицом договоров аренды нежилого помещения для открытия увеселительного заведения. В общей сложности он получил около 200 тысяч рублей.
В отношении обоих троичан возбудили уголовное дело о получении и даче взятки соответственно.
Теперь уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»