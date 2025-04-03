Уральские металлурги снизили выбросы на 55 тысяч тонн

Инвестиции ММК в объеме 106 миллиардов рублей снизили выбросы в атмосферу на 55 тысяч тонн.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2024 году предприятие снизило валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 13,2% по отношению к предыдущему году.

В сравнении с 2017 годом, когда ММК подключился к федеральному проекту (ФП) «Чистый воздух», показатель составляет 27,4% (почти 55 тысяч тонн). Объем инвестиций в природоохрану за 8 лет достиг 106 миллиардов рублей.

Удельные выбросы (отходы на единицу продукции) загрязняющих веществ в атмосферу к 2017 году уменьшились на 16,9%. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске с 2017 года снизился в 3,2 раза.

Значимое улучшение экологической ситуации в городе – результат комплексного подхода ММК к природоохранным мероприятиям. В 2024 году объем экологических инвестиций комбината превысил 15,5 миллиарда рублей, из которых около 10,5 миллиарда рублей пришлось на строительство новых природоохранных сооружений, и порядка 5 миллиардов рублей – на содержание действующих объектов.

Ключевой проект, реализованный в рамках ФП «Чистый воздух» – строительство комплекса коксовой батареи №12, после ее запуска были выведены из эксплуатации пять старых батарей. В результате, в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, в целом по комбинату валовые выбросы бензопирена снизились на 46%, а формальдегида – на 53%.

К числу других мер для снижения негативного воздействия на атмосферу относятся ввод в строй современной аглофабрики (№5); строительство систем аспирации на доменных печах №№ 1, 2, 9 и 10, в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах; установка двересъемных машин с беспылевой выдачей кокса на коксовых батареях № 7-8; внедрение систем пылеподавления в различных переделах. Также среди воздухозащитных мероприятий – строительство эстакад безводного охлаждения доменного шлака, реконструкция воздухонагревателей в доменном цехе и замена агломашин аглофабрик №2 и №3.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в Магнитогорске производится автоматически с помощью 11 стационарных и 4 передвижных экологических постов, которые в 50 точках контроля ежесуточно проводят 3000 замеров по 20 загрязняющим веществам. Контроль объема выбросов осуществляется с помощью автоматизированных систем контроля выбросов. Все отклонения фиксируются Диспетчерским экологическим комплексом комбината.

Помимо охраны атмосферного воздуха, ММК активно работает над сокращением негативного воздействия на водные ресурсы. После строительства в 2018 году в рамках реконструкции системы оборотного водоснабжения водоразделительной дамбы полностью прекратились сбросы в акваторию Магнитогорского водохранилища. В числе других крупных водоохранных проектов – реконструкция радиальных водоотстойников оборотной системы водоснабжения газоочисток доменного газа, продолжающееся строительство станции нейтрализации кислых стоков ЛПЦ-5.

Активную работу ММК ведет и по сохранению биологического разнообразия в Магнитогорском водохранилище. С 2018 по 2024 гг. здесь было выпущено 923,5 тысячи штук молоди сазана, 70 тысяч штук белого амура, 190 тысяч штук толстолобика и 3,5 тысячи штук судака.

В рамках программы озеленения территории ММК в 2024 году было высажено 290 саженцев деревьев и 5365 кустарников. До этого с 2017 по 2023 годы – 4983 саженца деревьев и более 36 тысяч кустарников. Компания участвует и в озеленении Магнитогорска. В рамках профильной программы в 2024 году были высажены 829 саженцев деревьев и 644 кустарника. Ранее по этой программе в городе были высажены свыше 8500 деревьев и 13,5 тысячи кустарников.

В 2024 году силами ММК был выполнен технический этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной на площади 6,3 гектара. Всего рекультивировано 69,8 гектара – 53% от площади карьера. Завершить рекультивацию карьера планируется в 2030 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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