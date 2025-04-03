Первые «плюсы»? Первоклашек из ЖК на «новых» территориях Челябинска отправили учиться за тридевять земель

Будущих первоклассников «Паркового Премиум» записали в школу в десятке километров от дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , не успел поселок Пригородный, расположенный пока в Сосновском районе, войти в состав Челябинска, как жители уже почувствовали первые «прелести» переходного периода.

28 марта в муниципалитете началась приемная кампания в первые классы общеобразовательных школ. А уже 1 апреля родители будущих первоклашек, обитающих в расположенном в поселке ЖК «Парковый Премиум», поставили в известность, что записывать их детей будут в новую школу, открывшуюся в микрорайоне Вишневая Горка на территории поселка Западный.

Оказалось, это не шутка. Школьникам, действительно, придется учиться в образовательном учреждении, добраться до которого не так уж просто. В самом Пригородном школы пока нет. До настоящего времени дети учились в Кременкульской СОШ. Однако с этого года ситуация поменялась.

До новой школы 7 километров по прямой. Но прямой дороги нет. На самом деле ехать придется через Челябинск (14 километров) или по объездной дороге на территории Сосновского района (24 километра). Дорога на автомобиле займет около получаса, и это если пробок не будет.

«На мой вопрос о том, как будет добираться ребенок до школы в Вишневой Горке, мне не ответили, – цитирует 74.ру мать одного из будущих школьников. – Всем наплевать на нас. Школа по проекту должна была быть построена еще в том году. На сегодняшний день детям куда идти учиться в первый класс?»

В министерстве образования и науки Челябинской области подтвердили, что детей из поселка Пригородный, действительно, решено направлять учиться в Вишневую Горку. И заверили, что будет организован подвоз школьным автобусом. Впрочем, возможно, в таком случае дорога займет еще больше времени.

Жители поселка не исключают, что подобное решение принято в связи с грядущим вхождением Пригородного в состав Челябинска. Изменение границ под это Челябинская городская дума согласовала 25 марта, а окончательно переход должен утвердить региональный парламент. Вместе с Пригородным в состав областного центра должен войти и поселок Западный, где расположена школа.

Кстати, в самом Пригородном школы нет до сих пор. В текущем году застройщик обещает сдать в эксплуатацию здание образовательного учреждения. Но эта школа будет частной. Хотя детей поселка обещают учить в ней бесплатно – платить, по словам строителей, нужно будет только за питание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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