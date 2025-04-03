За полторы недели в южноуральских лесах произошло 12 пожаров

За сутки число лесных пожаров в Челябинской области удвоилось.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, 12 пожаров на площади 41,4 гектара на землях лесного фонда Южного Урала ликвидировано с начала пожароопасного сезона.
В тушении было задействовано 102 человека и 46 единиц техники.
В 4 случаях огонь перешел на лесные угодья с земель иных категорий и линейных объектов, граничащих с землями лесного фонда, уже выявлено 3 собственника смежных участков.
За прошедшие сутки потушено 6 лесных пожаров на площади 22,8 гектара. Возгорания произошли на территории Кунашакского, Чебаркульского и Карталинского лесничеств.
Напомним, с 25 марта в регионе действует пожароопасный сезон. Он объявлен на территории почти всей области, за исключением горнозаводской зоны.
В Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском и Саткинском районах, а также в Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве пожароопасный сезон начнется в этом году 5 апреля.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 112, 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.
Челябинск, Виктор Елисеев
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