«М-5 Урал убита». На федеральной трассе в Челябинской области асфальт сошел вместе со снегом

Водители в Челябинской области массово жалуются на состояние федеральной трассы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, десятки обращений от автолюбителей поступили общественникам с наступлением весны.

Водители сообщают, что в районе Сима, Усть-Катава, Малого Бердяшу, Кувашей асфальт сошел со снегом. «Из-за многочисленных ям на многих участках трассы возникают ДТП и пробки. Один из антилидеров по количеству жалоб – участок от Сима до Аши», – рассказали активисты.

В удручающем состоянии федеральная трасса не первый год, отмечают общественники. Из-за этого зимой средняя скорость на некоторых участках не превышает 10 километров в час.

Активисты обратились в ФКУ Упрдор «Южный Урал» с просьбой провести комиссионное обследование тех участков, которые собирают максимальное число жалоб и устранить выявленные недостатки. Реестр наиболее проблемных дорог также предоставили дорожникам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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