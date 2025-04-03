Суд отменил решение, оправдавшее экс-мэра Троицка по делу о превышении полномочий

Дело бывшего главы южноуральского Троицка направлено на новое рассмотрение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Верховный суд России отменил оправдательный приговор в отношении бывшего главы Троицка Александра Виноградова по первому уголовному делу, касавшегося возможного превышения чиновником полномочий.

Напомним, по версии следствия, в 2019 году власти южноуральского муниципалитета инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав организации. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

В итоге в конце мая 2023 года Троицкий городской суд оправдал чиновника в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. В начале октября Челябинский областной суд оставил это решение без изменений, и оно вступило в силу.

После этого прокурор Троицка принес градоначальнику официальные извинения от имени государства «за причиненный вред в результате уголовного преследования». А в начале декабря началось рассмотрение иска Виноградова о компенсации ущерба, причиненного ему уголовным преследованием.

Параллельно с этим прокуратура пыталась оспорить решение в вышестоящих инстанциях. Наконец, Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Напомним, в настоящее время Александр Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток. В марте текущего года Троицкий городской суд начал рассмотрение уголовного дела по факту получения чиновником шести взяток. По версии следствия, с марта 2020 по декабрь 2022 года посредник передал тогда еще бывшему мэром южноуральцу в общей сложности 763 тысячи рублей – деньгами и беговой дорожкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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