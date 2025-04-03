У Госжилинспекции Челябинской области появился новый руководитель

Власти Южного Урала нашли нового главу ГЖИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, начальником Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначена Ирина Настенко. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

Ирина Настенко имеет два высших образования: экономическое и юридическое. Ране она занимала различные руководящие должности, в том числе работала в органах государственной власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных органах, а также в юридической сфере строительной и жилищной отраслей.

«Перед новым руководителем поставлены задачи по ужесточению требований к управляющим компаниям при получении лицензий, усилению контроля за деятельностью коммунальных служб, повышению информированности населения о работе организаций и систем жилищно-коммунального хозяйства и оперативности реагирования на обращения граждан, решению проблемы бесхозяйных домов», – заявили в областном правительстве.

Напомним, пост начальника ГЖИ освободился в декабре прошлого года, когда должность покинула Рашида Ковалева.

Произошло это после того, как Генеральный прокурор России Игорь Краснов обрушился с критикой на коммунальную схему региона в ходе визита в Челябинск, состоявшегося 27 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube