Снег вернется на Южный Урал

В Челябинской области резко похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, завтра, 4 апреля, в регионе будет облачно с прояснением, местами ожидаются небольшие дожди, в северной половине с мокрым снегом.

Ситуацию усугубит ветер западного и северо-западного направления, скорость которого днем будет достигать местами 15 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на пятницу, 4 апреля, опустится ниже нуля – до – 5 градусов при прояснении. Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов по Цельсию.

Причиной похолодания станет циклон, проходящий по территории области.

В ночь на субботу, 5 апреля, синоптики также обещают снег с дождем, днем дожди продолжатся, усилившись местами до умеренных. Температура воздуха ночью -4, +1 градус, днем – 12-17 градусов выше нуля, в горах до +7. А вот ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

В воскресенье ветер чуть стихнет, хотя продолжатся небольшие дожди. Температура воздуха ночью -1, +4 градуса, днем – 11-16 градусов выше нуля, на юге до +20.

В Челябинске в ближайшие три дня существенных осадков не ожидается. Хотя и в столице Южного Урала будет ветрено – в пятницу и субботу скорость ветра может достигать 14-15 метров в секунду.

Температура в ближайшие две ночи, по прогнозу синоптиков, будет в пределах -1, +1 градуса. Днем в пятницу столбик термометра поднимется к отметке 6-8 градусов выше нуля. В субботу потеплеет уже до +12, +14 градусов.

В ночь на воскресенье температура уже не опустится ниже нулевой отметки – синоптики обещают +1, +3. Днем воздух прогреется до 13-15 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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