Супругу южноуральского губернатора включили в руководство организации, больше года пребывавшей в анабиозе

Ирина Текслер вошла в руководство Общественной палаты Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, сегодня, 3 апреля, состоялось первое заседание нового состава общественной палаты города.

«Формирование палаты началось в декабре прошлого года, когда депутаты гордумы утвердили 9 кандидатур в состав палаты, еще 9 членов утверждены распоряжением главы города в январе этого года, девять человек в состав палаты вошли сегодня», – рассказали представители муниципального парламента.

Среди членов консультативно-совещательного органа города художественный руководитель Нового художественного театра Евгений Гельфонд, дзюдоист Денис Ярцев, директор ГТРК «Южный Урал» Евгения Дмитренко, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина Павел Курбатов, сотрудник Фонда «Защитники Отечества» Альберт Чомаев, главный врач городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.

На первом заседании избран председатель, им стала заместитель директора высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета Анастасия Лапо. Заместителями председателя избраны руководитель «Фонда 2020», супруга южноуральского губернатора Ирина Текслер, заведующий кафедрой иностранных языков ЮУрГИИ имени Чайковского Анна Таскаева и председатель городского совета ветеранов УМВД Александр Кокшин.

С полным составом горожане смогут, видимо, ознакомиться позднее. Пока на официальном сайте гордумы опубликован список «представителей городской общественности» прежнего созыва. Собственных же страниц у общественной палаты Челябинска, по официальным данным городской думы и Общественной палатой Челябинской области, нет ни в социальных сетях, ни вообще во «всемирной паутине».

Что, в общем, неудивительно. Судя по опубликованной на сайте городской думы информации о деятельности палаты, больше года она пребывала в глубочайшем анабиозе: новость, предшествующая анонсу сегодняшнего заседания, датируется декабрем 2023 года. Да и в 2023 году «официальный рупор общественников Челябинска» отметился всего четырьмя «мероприятиями», включая участие в общественных слушаниях по бюджету и внесению изменений в устав города и посещение премьеры фильма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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