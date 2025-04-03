Из-за наводнения в Ашинском районе возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при проведении паводковых мероприятий.

Напомним, в середине марта текущего года начавшийся паводок спровоцировал наводнение в Ашинском районе. Жители муниципалитета обвинили в произошедшем власти, затянувшие, по мнению ашинцев, с противопаводковыми мероприятиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в результате весеннего паводка и поднятия уровня воды в реке Сим в период с 18 по 20 марта текущего года в Аше оказались подтоплены 126 приусадебных участков, на которых расположены 95 домов, более 300 садовых участков и эвакуированы 275 человек, «в результате чего существенно нарушены права и законные интересы граждан, причинен вред имуществу».

Эти обстоятельства указывают на халатность сотрудников администрации Ашинского района при проведении противопаводковых мероприятий в период с января по март текущего года, считают следователи.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе проверяются версии о сбросе воды с гидротехнических сооружений выше по течению реки Сим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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