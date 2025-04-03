«Металлург» сокращает отставание в серии плей-офф против «Авангарда»

Магнитогорский «Металлург» дома обыгрывает «Авангард» из Омска – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорцы, во многом сами загнавшие себя в ситуацию, когда проигрывать уже нельзя, с первых минут начали давление на ворота гостей.

И во второй половине первого периода им удалось взломать оборону омичей. На 14-й минуте встречи после затяжной атаки Никита Камалов набросил от синей линии, Люк Джонсон переправил шайбу на пятак, откуда Егор Коробкин отправил ее в ворота – 1:0, «Металлург» открывает счет.

Спустя пять минут Андрей Козлов получил шайбу от Артема Минулина, выдержал паузу и резко бросил по воротам – после рикошета игровой снаряд оказался в сетя, 2:0.

Но во втором периоде гостям удалось выровнять игру. А на 25-й минуте матча Рид Буше пушечным ударом сокращает счет – 1:2. Впрочем, на большее игроков «Авангарда» пока не хватает.

В третьем периоде омичи чаще атаковали, но не шла шайба в ворота «Металлурга». На 59-й минуте голкипер «Авангарда» убежал с ворот, уступив место шестому полевому игроку. Но сегодня – не день омского луба. За 12 секунд до сирены Егор Коробкин из своей зоны отправляет шайбу в пустые ворота гостей – 3:1.

Счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина становится 3:2 в пользу «Авангарда». И следующая встреча пройдет в Омске 5 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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