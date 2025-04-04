4 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

04.04.2025, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

10:14 Челябинск – II Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс» (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

11:30 Челябинск – Закрытие областного конкурса «Учитель года – 2025» (Дворец детского творчества, ул. Доватора, 15)

14:00 Челябинск – Встреча с юристом на тему «Защита социальных и гражданских прав граждан» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Шахматный «Клуб Четырех коней», игра в шашки и шахматы (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Церемония вручения сертификатов по итогам обучения по компетенции «Менеджер маркетплейса» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

17:00, 19:00 Челябинск – Показ сказки с превращениями «Две бабы Яги» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Международный фестиваль камерной музыки (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)

18:00 Челябинск – Открытие выставки «Какого цвета аутизм?» ((Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

18:00 Челябинск – Лекция «О смысле жизни» к 120-летию со дня рождения Виктора Франкла (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube