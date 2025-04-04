Участок проспекта Победы в Челябинске закроют для автомобилистов на два года

Движение автомобилей по участку одной из основных магистралей северо-запада Челябинска закроют на два года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, полное ограничение движения автомобильного транспорта по участку проспекта Победы вводится с 12 апреля.

«В рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия «Север-Юг» начинается активное строительство участка линии метротрамвая на проспекте Победы в границах улиц Косарева – Краснознаменная», – уточнили представители ведомства.

В связи с этим с 12 апреля 2025 года до окончания строительства (июнь 2027 года) планируется полное ограничение движения автомобильного транспорта на участке в границах улиц Косарева – Краснознаменная по проспекту Победы.

Объезд автотранспорта организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту.

При этом в целях обеспечения транспортного обслуживания северо-запада движение трамвая будет сохранено в обоих направлениях. Также будет обеспечен подъезд к жилым домам и предприятиям, прилегающим к проспекту Победы.

Ограничение движения вводится на период одновременного проведения работ по выносу коммуникаций и устройству стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов, – отмечают в миндортрансе.

Подрядная организация АО «Моспроект-3» уже приступила к выносу водовода и сетей наружного освещения на данном участке. В ближайшее время начнутся работы по переустройству ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети.

Параллельно с выносом коммуникаций начинаются работы по устройству стартового котлована: установка ограждения, устройство форшахты, бурокасательных свай, монтаж распорной системы крепления котлована.

Челябинск, Виктор Елисеев

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