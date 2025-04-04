На Таганае проснулись бабочки и верба

В лесах под Златоустом ветреницы, верба и крапивницы встречают весну.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», несмотря на довольно ранее появление ветрениц, март 2025-го на Таганае не отличился погодными рекордами. Максимальная температура в первый весенний месяц – плюс 11 по Цельсию при 40-сантиметровом снежном покрове.

Самым теплым за последние годы стал март-2023: максимальная температура воздуха за последнюю декаду доходила до 16 градусов при снежном покрове в 45 сантиметров. В 2024 году все было куда скромнее: плюс 7 градусов и 60 сантиметров снега.

Кроме ветрениц, в этом году весну на Таганае уже встретила и верба, слегка припозднившись по срокам раскрытия сережек. 29 марта, на неделю раньше среднемноголетнего срока, проснулись муравьи. Компанию им составили крапивницы, начавшие лет всего на один день позже рекордного срока 25 марта 2016 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube