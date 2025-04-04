Ящерицы на Южном Урале открыли пляжный сезон раньше обычного

Ящерицы в горах Челябинской области вышли на солнце.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», его сотрудники застали живородящую ящерицу на одной из опушек горного хребта за одним из ее весенних дел – она грелась в лучах неяркого солнца. Такие процедуры хвостатым обитателям национального парка необходимы, чтобы обеспечить подвижность.

«Хотя живородящие ящерицы встречаются даже за Полярным кругом и по праву могут претендовать на звание самых морозостойких в своем отряде чешуйчатых. Но тепло любят и готовы «загорать» так часами», – отмечают ученые.

Кстати, пляжный сезон ящерицы в Зигальге в этом году открыли почти на три недели раньше обычного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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