Ученые: похмелье – удел молодых

Ученые выяснили, у кого бывают самые тяжелые похмелья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , самые тяжелые похмелья наблюдаются у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из университета Утрехта (Нидерланды).

В ходе исследования были опрошены 761 потребитель алкоголя в возрасте от 18 до 91. Участники опроса рассказали, сколько они пьют и насколько частые и неприятные у них похмелья. После этого исследователи сопоставили тяжесть похмелья с возрастом внутри групп с примерно одинаковым уровнем потребления спиртного.

«Оказалось, что в группе 18-35 эффект от похмелья был самым заметным, – пишет телеграм-канал FMCG Report. – С возрастом симптомы смягчались. Например, люди 46-65 лет оценивали их тяжесть в два раза ниже, чем молодежь. Правда, пьянели тоже меньше. При этом мужчины в возрасте до 66 лет сильнее страдали от головной боли, тошноты и упадка сил, чем женщины того же возраста».

В результате ученые предположили, что с возрастом может вырабатываться «толерантность» к симптомам похмелья. Например, из-за снижения чувствительности к болевым сигналам. Впрочем, не исключено, что респонденты постарше просто занижали интенсивность неприятных ощущений в ходе опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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