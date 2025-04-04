В Челябинске в апреле раскалятся батареи

В Челябинске в апреле проведут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Эта обязательная процедура должна проводится раз в пять лет в конце отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в последние годы температура наружного воздуха зимой не достигала предельно низких значений, поэтому котельные и тепловые сети не работали на максимальных параметрах. Для подготовки их к работе в условиях возможных предельно низких температур наружного воздуха необходимо проводить такие испытания. Оптимальное время для этого – последние месяцы отопительного периода, тогда в случае выявления повреждений, их можно оперативно устранить.

В этом году испытания пройдут в 6 этапов:

7 апреля с 06:00 до 20:00 – контур котельной пос. АМЗ (Советский район).

9 апреля с 06:00 до 20:00 – контур котельной пос. Мебельный (Советский район).

11 апреля с 06:00 до 20:00 – контур котельной пос. ОПМС-42 (Тракторозаводский район).

14 апреля с 06:00 до 20:00 – контур котельной Елькина, 88б (Советский район).

16 апреля с 06:00 до 20:00 – контур котельной пос. Каштак (Металлургический район).

18 апреля 06:00 до 20:00 – контур котельной Тяговая (Тракторозаводский район).

В соответствии с требованиями безопасности на период испытаний временно будет отключено горячее водоснабжение в жилых домах, попадающих в контур испытаний, не оснащённых автоматическими регуляторами температуры. Кроме того, будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения (в контуре испытаний). Списки отключаемых в городских поселках домов здесь.

«Обращаем Ваше внимание, что в случае некорректной работы внутридомового оборудования жилых домов в кранах возможно повышение температуры горячей воды. Рекомендуем быть предельно внимательными в эти дни – включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую. Обязательно расскажите это правило близким и детям, – предупреждают в мэрии. – О повреждения внутридомовых систем теплопотребления в квартирах и жилых домах жителям следует обращаться в управляющую компанию.

Во время проведения проверок необходимо строго соблюдать правила безопасности вблизи теплосетевых объектов, не приближаться к местам парения или выхода воды из-под земли на поверхность. Если есть ограждение – не пытаться проникнуть за него. Не проходить и не проезжать через затопленную зону. Если вы увидели возможное место повреждения тепловых сетей, предупредите прохожих об опасности и обязательно позвоните по телефону оперативно-диспетчерской службы МУП «ЧКТС» 723-01-87».

Челябинск, Павел Зварзин

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