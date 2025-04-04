Южный Урал ждут аномально жаркие выходные

Температура атмосферного воздуха в Челябинской области будет выше нормы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 5-7 апреля в отдельных районах Южного Урала сохраняется высокая пожарная опасность.

5-9 апреля в отдельных районах области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на 7 и более градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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