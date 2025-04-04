Водитель фуры ответит в суде за гибель южноуральского подростка в ДТП

В суд направили уголовное дело в отношении водителя грузовика, раскурочившего легковушку на трассе в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Снежинска, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Смертельная авария произошла 30 августа прошлого года на автодороге «Касли – Верхний Уфалей». Автопоезд «SITRAK» вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Лифан Х60FL».

В результате ДТП женщина – водитель «китайца» получила легкие повреждения, ее 13- летний сын скончался по дороге в больницу.

Потерпевшей стороной заявлен гражданский иск на сумму свыше 10 миллионов рублей.

В рамках обеспечительных мер на транспортные средства обвиняемого стоимостью свыше 14 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Водителю фуры грозит до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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