В Челябинске в очередной раз пытаются найти подрядчиков для строительства тоннелей метротрама

В Челябинске снова объявили тендер на проведение строительно-монтажных работ по проходке перегонных тоннелей метротрама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый раз закупку на проведение работ по проходке тоннелей на ветке «Север-Юг» Челябинского метротрамвая объявили в феврале, но желающих не нашлось. Поэтому конкурс признали несостоявшимся. И сейчас объявили снова – заявки принимаются до 18 апреля, а итоги должны подвести 25 апреля.

Теперь заявки принимают до 25 апреля. Максимальная начальная стоимость контракта осталась без изменений – 8,8 млрд рублей, но фронт работ сократился. Тогда подрядчику предстояло выполнить комплекс строительно-монтажных работ по прокладыванию перегонных тоннелей от остановки на улице Овчинникова до станций на Косарева и Каслинской, а сейчас – до пересечения улицы Елькина с улицей Карла Маркса: обустроить монтажный котлован, смонтировать временные железобетонные кольца, провести проходку левого и правого тоннелей с погрузкой породы. Начало работ запланировано на 12 мая, завершение – на 17 января 2026 года.

Еще один тендер касается перегонного тоннеля в Калининском районе: он должен начинаться на пересечении улиц Каслинской и Калинина и тянуться до дома №24 на все той же Каслинской. Подрядчику придется пробивать

Подрядчику предлагают за работу 5,3 миллиарда рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Судя по техзаданию, новый участок перегонного тоннеля будет начинаться на перекрестке Каслинской и Калинина, далее проходить «либо вдоль, либо непосредственно под улицей Каслинской» и заканчиваться около Каслинской, 24. Подрядчику придется пробивать гранитные и кварцевые породы. Начальная цена контракта 5,3 млрд рублей. Страт работ запланирован на ноябрь текущего года, окончание – на январь 2027. Заявки принимаются до 17 апреля.

Челябинск, Павел Зварзин

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