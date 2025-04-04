Подростки, заставившие 12-летнюю девочку сниматься в «видео для взрослых», вернулись в миасскую школу

Суд не стал отправлять юных «кинематографистов», держащих в страхе поселок в Миассе, в спецприемник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в поселке под Миассом вновь накаляется обстановка. Педагоги и родители школьников возмущены решением, принятым судьей после рассмотрения дела, связанного с принуждением 12-летней девочки к съемках в ролике 18+.

Напомним, инцидент произошел 12 января этого года. Группа подростков поймала 12-летнюю девочку, избила и угрозами заставила раздеться и сниматься в «видео для взрослых».

Инициатором «съемок» называют 13-летнюю приятельницу школьницы, которой помогал 12-летний мальчик. Ролик опубликовали в интернете. Через несколько дней шокированные родители учащихся единственной поселковой школы отправили его педагогам учебного заведения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, малолетних кинематографистов перевели на домашнее обучение. В силовых органах заявили тогда, что подростков могут отправить в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Однако недавно они вновь начали ходить в школу.

«Коллектив школы и я в том числе были потрясены и возмущены произошедшим, и при расследовании случившегося, когда начались первые заседания межведомственной комиссии, а также встречи с прокуратурой мы сразу встали на сторону прокуратуры, – цитирует 74.ру директора школы. – Они предложили детей отправить в спецучреждение и спросили, как школа относится к данному вопросу. Мы согласились с тем, что данный проступок не должен остаться безнаказанным, и поэтому мнение прокуратуры и на всех заседаниях межведомственной комиссии, и на заседаниях судебных мы поддержали. К сожалению, суд не поддержал ходатайство прокуратуры, и дети были возвращены в образовательное учреждение».

Информацию о том, что суд Миасса не стал отправлять детей в спецучреждение, подтвердили и в правоохранительных органах.

К школе говорят, что сами шокированы сложившейся ситуацией. Но закон об образовании нарушать не будут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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