На Южный Урал прибыл первый вице-премьер России Мантуров

В Челябинскую область прибыл первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на стадионе имени Елесиной приземлились два вертолета, чуть позже по проспекту Ленина со стороны аэропорта промчался кортеж.

По данным источников, Мантуров проведет на Южном Урале несколько часов, побывав в том числе и в Миассе. Точная программа визита пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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