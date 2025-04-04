В реках Южного Урала вновь повышается уровень воды

Челябинская область подошла ко второму пику паводка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, усилен контроль за гидротехнических сооружениях на реках Ай, Сим, Уфа, Куса и Юрюзань.

«Мера вызвана повышением уровней воды в водных объектах, которые зафиксированы гидропостами по состоянию на 4 апреля 2025 года», – уточнили представители ведомства.

О ситуации с половодьем в Миассе, Юрюзани, Усть-Катаве, а также Ашинском, Кусинском, Нязепетровском округах доложили представители муниципалитетов на очередном заседании межведомственной рабочей группы, которое прошло сегодня, 4 апреля, в режиме видео-конференц-связи под председательством министра экологии Челябинской области Игоря Гилева.

В заседании также приняли участие представители Челябинского ЦГМС, Нижне-Обского БВУ, Ростехнадзора, прокуратуры, главного управления МЧС по Челябинской области, министерства общественной безопасности и минэкологии региона.

На данный момент в руслах большинства рек лед сошел, у некоторых водоемов по берегам остаются так называемые ледовые «поля». Ситуация регулируется в штатном режиме.

По информации начальника Челябинского ЦГМС Валерия Кочегорова, в ближайшие дни на территории области температурный фон будет расти, осадки сохранятся – от небольших до умеренных, ожидается подъем уровня воды и увеличение водности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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