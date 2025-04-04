«Трактор» отыгрался с 0:4 и вышел вперед в серии 1/8 Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на домашней арене в сумасшедшем поединке обыгрывает «Адмирал» из Владивостока в овертайме – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , и в этом матче, как и в предыдущем, челябинцы оказались совершенно беспомощными в первом периоде.

Уже на 6-й минуте встречи Вячеслав Основин завладел шайбой в средней зоне, прошел к воротам, оставил не у дел Семена Дер-Аргучинцева, раскачал Зака Фукале и отправил шайбу в ворота – 1:0, гости забивают в меньшинстве.

На 8-й минуте Даниил Гутик простреливал на пятак, но шайба задела конек Артема Блажиевского и срикошетила в ворота – 2:0, «моряки» увеличивают разрыв в счете.

Но на этом, как два дня назад, все не закончилось. На 16-й минуте Вячеслав Основин вновь в одиночку разобрался с голкипером челябинцев – 3:0, нападающий «Адмирала» оформил дубль, а Зак Фукале отправился на скамейку запасных, уступив место в воротах Сергею Мыльникову.

Однако и второй вратарь «Трактора» не отстоял на ноль. На 32-й минуте Павел Шэн делает счет 4:0. И с этими цифрами на табло команды уходят на второй перерыв.

В третьем периоде у хозяев тоже не все ладится. Пока Бенуа Гру не решает после удаления у владивостокцев снять голкипера в пользу шестого полевого игрока на 48-й минуте матча.

Это оказалось правильным решением. Тут же Григорий Дронов реализовал большинство 6 на 4 – 1:4. А уже на следующей минуте Андрей Светлаков бьет по воротам «Адмирала» из центра зоны атаки и после серии рикошетов шайба влетает в ворота гостей – 2:4.

Челябинцы просто преобразились. Атака следует за атакой. На 50-й минуте «Адмирал» вновь оказался в меньшинстве, и на 52-й минуте численное преимущество хозяев реализовал Максим Шабанов – 3:4.

После этого наступает мучительная для болельщиков «черно-белых» голевая пауза. Разрешил ее на 60-й минуте встречи Стивен Кэмпфер – 4:4, и команды ждет овертайм.

И на 2-й мнуте дополнительного времени Семен Дер-Аргучинцев ударом из центра зоны ставит победную точку – 5:4, челябинцы сегодня сильнее.

«Трактор» выходит вперед в серии 1/8 Куюка Гагарина – 3:2.

Следующая встреча состоится в воскресенье, 6 апреля, во Владивостоке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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