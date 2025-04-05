5 – 7 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

05.04.2025, суббота
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10:14 Челябинск – II Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс» (легкоатлетический манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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10:30 Челябинск – Арт-терапевтическое занятие для женщин «Женщина – весна!» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Праздник птиц (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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12:00 – 15:00 Челябинск – Образовательная акция «Диктант по башкирскому и татарскому языкам» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
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13:00 Челябинск – Акция «Тотальный диктант-2025» (адреса площадок проведения здесь)
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13:00 Челябинск – Аниме встреча «Весенняя» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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13:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – «Браслет спасения»: патриотический мастер-класс от общества «МногоНас» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Славянские куклы: куколки для радости и хорошего настроения» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по нейрографике от Марины Евглевской (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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17:00 Челябинск – Церемония открытия II Международного турнира по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области (МТС Лайф-холл, ул. Труда, 181)
06.04.2025, воскресенье
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10:00 Челябинск – Арт-клуб «Под зонтом» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Курсы татарского языка, деловые игры для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по бисероплетению от рукодельниц клуба «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)
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11:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» для взрослых (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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12:00 Челябинск – Торжественное открытие клуба смешанных единоборств «Оберег» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 10а)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча в творческой мастерской «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Золотая звезда» для детей (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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14:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Видеокруиз «Страна чудес Г.Х. Андерсена» к 220-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе авторской и бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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16:00 Челябинск – Творческая встреча с художницей Марией Лекомцевой (Арт-оранжерея «ЛюбаПетя», ул. Лесопарковая, 5к2)
07.04.2025, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Игровая программа «Добро пожаловать в страну Здоровячков!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 – 17:00 – Акция «Актив! Здоровье! Позитив!» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Час полезной информации «Способность четко мыслить, учиться и помнить» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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