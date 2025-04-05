Челябинский таксист, отказавшийся везти подростка, будет объясняться с следователями

В Челябинске таксист отказался везти 12-летнего ребенка без сопровождения взрослых, и мальчику пришлось пройти более 10 км пешком, чтобы попасть домой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подросток приехал к другу в отдаленный район города а когда собрался обратно, выяснилось, что его телефон разрядился. С помощью друга школьник позвонил родителям, те, не имея возможности приехать за сыном, заказали ему такси. Однако прибывший по указанному адресу водитель, узнав, что ребенок поедет один, отменил заказ и уехал. Мальчик решил отправиться домой пешком. Тем временем, его мать, увидев, что заказ отменен, попыталась связаться с таксистом, но тот на звонки не отвечал. Женщина обратилась в полицию. Ребенок появился дома через 2,5 часа после «исчезновения».

Теперь таксисту, не пожелавшему взять на себя ответственность за несовершеннолетнего, придется объяснятся со следователями. В СУ СКРФ по Челябинской области считают, что его действия могут подпадать под статью об оставлении в опасности малолетнего.

Челябинск, Павел Зварзин

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