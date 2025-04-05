«Металлург» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в Омске уступил «Авангарду» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде «Авангард» больше атаковал.

На 10-й минуте встречи Наиль Якупов даже отправил шайбу в ворота. Однако после изучения видеозаписи судьи решили, что сделал он это рукой.

Открыли счет хозяева только во второй двадцатиминутке. На 27-й минуте матча Михаил Гуляев попытался прострелить на пятак, шайба попала в Робина Пресса и отскочила обратно Михаилу, который на сей раз не промахнулся – 1:0.

49 секунд спустя Семен Чистяков набросил от синей линии, шайба срикошетила от Наиля Якупова и влетела в ворота «Магнитки» – 2:0.

А на 35-й минуте после грубой ошибки магнитогорцев Наиль Якупов оформил дубль – 3:0.

На 44-й минуте встречи упорные попытки «Металлурга» отыграть хотя бы одну шайбу принесли результат. Роман Канцеров ворвался в зону, скинул шайбу себе за спину, и Дмитрий Силантьев, выдержав паузу, резко бросил из-под защитника хозяев в дальний угол – 1:3.

На 53-й минуте Данила Юров мощным броском сокращает отставание до минимума. Но на большее магнитогорцев не хватает.

Итог матча – 3:2 в пользу «Авангарда». Омский клуб одерживает в серии 1/8 финала четыре победы – 4:2, и «Металлург» – обладатель Кубка Гагарина – 2024 – вылетает из розыгрыша этого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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