«Трактор» прорвался в следующий круг Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» во Владивостоке одолел местный «Адмирал» в шестом матче серии плей-офф – 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с первых минут обе команды играли в атакующий хоккей.

В первом периоде шла равная игра. На 14-й минуте у челябинцев был шанс открыть счет – в ворота «Адмирала» назначили буллит. Максим Шабанов пытался бросить с неудобной руки, но шайба соскочила с крюка клюшки. И на первый перерыв команды ушли при счете 0:0.

В начале второй двадцатиминутки «черно-белые» остались в меньшинстве, но после восстановления численного состава вновь бросились на штурм ворот «моряков». После нескольких неудачных попыток челябинцы вновь бросились в атаку, выиграли борьбу у лицевого борта, Сергей Телегин завладел шайбой и из круга вбрасывания отправил ее в верхний угол – 1:0, «Трактор» открывает счет на 30-й минуте матча.

Было еще несколько острых моментов у ворот хозяев, но счет на табло до второго перерыва не изменился.

В начале третьего периода Либор Шулак и Даниил Гутик создали очередной опасный момент у ворот «Трактора», но уверенно отыграл Зак Фукале.

Во второй половине двадцатиминутки игра стала более нервной. Сначала в меньшинстве остался «Адмирал», затем дважды вчетвером оказывались челябинцы. Но счет остался прежним.

На 57-й минуте встречи снова в меньшинстве остается «Адмирал». «Черно-белые» организуют крайне острый момент у ворот хозяев, но совместными усилиями удается «морякам» выбить шайбу с вратарской площадки.

На 60-й минуте голкипер «Адмирала» покинул створ ворот, уступив место на площадке шестому полевому игроку. И Владимир Ткачев снял все оставашиеся вопросы, прорвавшись по правому флангу и отправив шайбу в пустые ворота – 2:0, победа «Трактора».

Итоговый счет в серии 1/8 финала между «Трактором» и «Адмиралом» – 4:2, челябинцы проходят в следующий круг плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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