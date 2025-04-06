На трассе М-5 «Урал» образовалась 40-километрова пробка

На трассе М-5 «Урал»в на территории Челябинской области образовалась 40-километрова пробка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заторы в обе стороны образовался сегодня днем в районе Сима. Автомобилисты жаловались, что продвигались со скоростью не более 15 км в час. Причиной стали несколько ДТП, совпавшие с традиционным большим трафиком воскресенья.

К моменту публикации пробки чуть сократились – примерно до 35 км. Например, в сторону Юрюзани затор начинается после Мясникова и тянется почти до Шарлаша.

Челябинск, Павел Зварзин

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