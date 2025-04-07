Соперником «Трактора» станет минское «Динамо»

Определился соперник челябинских хоккеистов в ¼ финала Кубка Гагарина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», в четвертьфинале Кубка Гагарина «черно-белые» встретятся с «Динамо» из Минска.

Напомним, накануне челябинский клуб во Владивостоке обыграл «Адмирал» со счетом 2:0 и вышел во второй раунд плей-офф. Счет в серии стал 4:2 (4:5; 2:1, овертайм; 3:4, овертайм; 7:3; 5:4, овертайм; 2:0).

С таким же счетом минское «Динамо» обыграло в серии ⅛ финала московский ЦСКА. Причем, судя по счету, этот раунд дался белорусским хоккеистам легче: 5:2; 5:3; 1:4; 1:2; 7:0; 6:2.

Теперь челябинцы и минчане поборются за право выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

Серия до четырех побед стартует в Челябинске в субботу, 12 апреля. Также матчи пройдут 14 апреля в Челябинске и 16 и 18 апреля в Минске.

Если в первых четырех встречах победитель раунда не определится, следующие могут пройти 20 апреля в Челябинске, 22 апреля в Минске и 24 апреля в Челябинске.

В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» и «Динамо» встречались дважды: в Минске «черно-белые» довели дело до овертайма и в итоге победили 4:3, в Челябинске хозяева уступили со счетом 1:3.

Челябинск, Виктор Елисеев

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